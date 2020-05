Milan, da Szoboszlai a Ricci e Koopmeiners: restano vive le tre idee per il centrocampo

Cambi a centrocampo in vista per il Milan. Nella prossima sessione di calciomercato i rossoneri potrebbero prendere rinforzi nella zona nevralgica del campo. Secondo quanto riporta Tuttosport, con Daniele Baselli che non convincerebbe per età potrebbe prendere quota l’idea Domink Szoboszlai del Salisburgo. Sandro Tonali era nel mirino ma il centrocampista del Brescia farà scelte più ambiziose mentre il 2001 Samuele Ricci è un nome che piacerebbe a Rangnick. In cima alla lista dei desideri del tedesco ci sarebbe però Teun Koopmeiners dell’AZ Alkmaar.