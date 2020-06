Milan, da Thuram a Bakayoko: parte la caccia a un centrocampista fisico per Rangnick

vedi letture

Il Milan ripartirà costruendo il centrocampo del futuro con Rangnick che ha dato il via libera per l'acquisto di un mediano fisico e di uno invece che porti qualità al gioco. Della prima categoria fanno parte Florentino del Benfica e l'ex Bakayoko, che ha già mandato messaggi nostalgici ma che dovrà fare i conti con la volontà del Chelsea. La terza via porta a Koopmeiners dell'AZ Alkmaar ma il rischio che si accenda una vera e propria asta è alto. Poi c'è anche uno dei figli di Thuram, ovvero Khephren, mediano classe 2001 alto più di 1,90 in forza al Nizza. A riportarlo è Tuttosport.