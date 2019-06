Milan, da Torreira a Praet a Ceballos: il mercato passa dagli addii

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Giornale fa il punto sul mercato del Milan. Lucas Torreira dell'Arsenal è il primo obiettivo per la mediana insieme a Dennis Praet della Sampdoria, entrambi richiesti da Giampaolo e funzionali al suo schema, il 4-3-1-2. Nel mirino due talenti che dovrebbero uscire dal Real Madrid, ovvero Theo Hernandez e Dani Ceballos. E occhio alla possibile plusvalenza fatta con la cessione di Patrick Cutrone: la società deve infatti pensare anche a far cassa e i soldi per gli acquisti devono passare dalle cessioni, come quella di Gianluigi Donnarumma per il quale il pressing del Paris Saint-Germain resta concreto.