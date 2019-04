Milan, da valutare Cutrone in vista della semifinale di Coppa Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan pensa già alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, gara in programma mercoledì a San Siro. Il tecnico Rino Gattuso dovrà valutare, in questi giorni, le condizioni fisiche di Bakayoko e soprattutto quelle di Patrick Cutrone, uscito malconcio dalla gara contro il Parma per un probelma all’anca. Tutto ok invece per Lucas Paquetà che con la Lazio sarà disponibile. Lo riporta oggi Tuttosport.