Milan, da valutare le condizioni di Rebic e Diaz: il croato almeno in panchina con la Stella Rossa

In casa Milan andranno valute le condizioni sia di Ante Rebic che di Brahim Diaz: come riporta La Gazzetta dello Sport, il croato è alle prese con un trauma al tendine rotuleo sinistro, ma dovrebbe recuperare per andare almeno in panchina contro la Stella Rossa. Tempi più incerti invece per lo spagnolo che è fuori per una lesione muscolare.