Milan, da Wesley Fofana a Christensen: i piani rossoneri per la difesa

vedi letture

Wesley Fofana ha rinnovato il contratto con il Saint-Etienne complicando i piani del Milan che lo avevano messo nel mirino ritenendolo come uno dei centrali più promettenti in giro per l'Europa. Il suo prezzo è passato da 10 a 20 milioni di euro e la concorrenza è comunque molto importante. I rossoneri guardano con interesse anche a diverse altre piste, come quella che porta a Omar Alderete del Basilea ma anche ad Andreas Christensen di proprietà del Chelsea. Altri nomi in lista sono anche quelli di Kristoffer Ajer del Celtic e quello di Robin Koch del Friburgo e cercato anche dal Napoli. A riportarlo è Tuttosport.