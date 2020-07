Milan, dagli eccessi a soldatino: adesso Kessie è intoccabile

Franck Kessie è maturato, è migliorato e ora vale come un nuovo acquisto per il Milan di oggi e di domani. Il centrocampista ha detto addio agli "eccessi" caratteriali del passato, con qualche ritardo di troppo e un atteggiamento che inizialmente non era certo da professionista. Adesso si allena e gioca da top e anche Ibrahimovic lo ha voluto "premiare" con dei complimenti pubblici che non sono per tutti. Qualche mese fa era sul mercato e veniva visto anche come potenziale pedina di scambio, ora è una delle colonne su cui Rangnick costruirà il Milan del futuro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.