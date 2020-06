Milan, dai centrali agli esterni: in estate sarà rivoluzione in difesa

Sarà un Milan rinnovato quello che vedremo la prossima stagione. In attesa di concludere il campionato e conquistare un posto nella prossima Europa League, i rossoneri stanno pensando al prossimo anno. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, saranno tanti i cambiamenti in rosa specialmente nel reparto arretrato. In attesa di capire se Simon Kjaer verrà riscattato dal Siviglia, c’è un altro giocatore che potrebbe partire: Mateo Musacchio. Il difensore centrale vorrebbe però prima capire se ci sarebbero margini di rinnovo con la società. Chi lascerà i rossoneri sarà Leo Duarte, che non ha convinto il club.

Capitolo terzini - Possibili partenze anche per quanto riguarda gli esterni. Theo Hernandez resta intoccabile mentre uno fra Conti e Calabria potrebbe anche partire nel corso del mercato estivo-autunnale. In entrata si seguono profili giovani come possono essere N’Dika dell’Eintracht Francoforte e Philipp Max dell’Augsburg.