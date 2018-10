Milan, dal Brasile: fatta per Paquetà. 35 milioni più bonus

Dal Brasile ne sono sicuri: è praticamente fatta per il passaggio di Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan. Secondo GloboEsporte.com, il club brasiliano avrebbe accettato l’offerta dei rossoneri di 35 milioni di euro più bonus e in settimana sarebbero anche già in programma le visite mediche, dopo le quali ci sarebbe la chiusura definitiva della trattativa. L’operazione è stata condotta in prima persona da Leonardo, che chiuderebbe così l’acquisto di uno dei talenti brasiliani più interessanti. Il Milan, da tempo sul giocatore, avrebbe battuto la concorrenza di Barcellona e PSG. Per definire i dettagli di questo trasferimento, l’ad del Flamengo, Bruno Spindel, è stato personalmente a Milano.