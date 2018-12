© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan molto attivo in Sudamerica. Dopo Paquetà, già preso per gennaio, e Dourado dell'Internacional, il club rossonero avrebbe inviato un suo emissario per visionare dal vivo Everton, esterno offensivo classe 1996 del Gremio. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche del Manchester City. A riportare la notizia è stato il sito GloboEsporte.