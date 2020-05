Milan, dal Portogallo: lo Sporting rifiuta offerta di 10 milioni per Eduardo Quaresma

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, lo Sporting CP avrebbe rifiutato un'offerta di 10 milioni del Milan per il difensore Eduardo Quaresma. Il centrale della formazione Under-23 ha impressionato il tecnico Amorim per il grande talento mostrato in questa stagione. I rossoneri non sono però l'unica squadra sul giocatore: il giovane portoghese, infatti, è seguito anche da Inter e Atletico Madrid.