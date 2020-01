Milan, dall'Inghilterra: anche lo United mette nel mirino Piatek

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'infortunio occorso a Marcus Rashford ha obbligato il Manchester United a correre immediatamente ai ripari reperendo un calciatore sul mercato. In questa ricerca i Red Devils, stando a quanto riportato dal Daily Express, avrebbe preso in esame anche il nome di Krzysztof Piatek. Per il polacco del Milan l'intenzione del club inglese d'intavolare una trattativa con la formula del prestito. Da capire con diritto di riscatto.