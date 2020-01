© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matty Cash continua a essere una delle principali idee di mercato del Milan per questa sessione di mercato. Il giovane inglese, che si è messo in mostra in questa prima parte di campionato al Nottingham Forest, piace però anche in Premier League, con il Southampton che avrebbe chiesto informazioni e che potrebbe decidere di affondare il colpo entro la scadenza delle trattative. A riportarlo è Sky Sports in Inghilterra.