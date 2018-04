Milan, dall'Inghilterra: l'Everton si muove per Sung-Yong Ki

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan da tempo ha individuato in Sung-Yong Ki dello Swansea un possibile rinforzo per la prossima stagione. Secondo Sky Sport UK però la concorrenza dalla Premier per il sudcoreano è folta e l'ultima squadra ad essersi mossa per lui è l'Everton. Oltre ai Toffees, si legge, anche altri 4 club inglesi si sono mossi con l'entourage del giocatore in vista di giugno.