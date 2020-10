Milan, dall'Inghilterra: occhi ancora su Simakan. Ma il Burnley prova il sorpasso

Nelle ultime battute di mercato, era il 5 ottobre, il Milan aveva fatto un ultimo tentativo per Mohamed Simakan, difensore classe 2000 di proprietà dello Strasburgo. I rossoneri avevano raggiunto un accordo con l'entourage del giocatore, ma la proposta da 10 milioni complessivi era stata giudicata insufficiente dal club transalpino. Nei prossimi mesi, secondo il The Sun, non è però da escludere un nuovo assalto del Milan anche se la concorrenza è destinata ad aumentare. Nello specifico, scrive il tabloid, il Burnley ha già messo in cantiere una proposta da 17 milioni di euro per lui.