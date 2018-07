Milan, dall'Inghilterra: offerta di 10 milioni del Chelsea per Reina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come abbiamo appreso nelle scorse ore, il neo-arrivato Pepe Reina potrebbe già lasciare il Milan. Sull'esperto portiere spagnolo c'è infatti il suo ex allenatore Sarri, che dopo averne condiviso le fortune al Napoli lo vorrebbe anche ora per difendere i pali del suo Chelsea. E secondo quanto riferisce il Sun, la società londinese sarebbe già pronta a formulare un'offerta da 10 milioni di euro per aggiudicarsi Reina.