Milan, dall'Inghilterra: Sarri vuole Romagnoli e Caldara al Chelsea

Il Chelsea torna a guardare in Italia per rinforzare la rosa di mister Sarri. Come riporta il Daily Mail, i Blues puntano infatti i due giovani difensori del Milan Alessio Romagnoli e Mattia Caldara. L'ex Juventus era già stato un obiettivo del club londinese nelle ultime settimane di mercato.