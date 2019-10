Milan, dall'Inghilterra: Suso nel mirino di West Ham e Wolverhampton

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo scarso rendimento e le critiche da parte dei tifosi stanno allontanando sempre di più Suso dal Milan. Una situazione che ha già acceso le attenzioni del mercato sull'attaccante spagnolo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, sul giocatore ex Siviglia si sarebbero già attivate due società di Premier League come West Ham e Wolverhampton. Suso (25) ha una clausola rescissoria valida solo per l'estero di poco inferiore ai 40 milioni di euro.