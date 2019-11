© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Notizia di mercato in ottica Milan e riguardante Rade Krunic. Il collega Haris Mrkonja di TV N1 Sarajevo tramite Twitter spiega come nella giornata di ieri il ct della Bosnia Robert Prosinecki abbia raccontato di una conversazione avuta col centrocampista del Milan in merito al suo futuro. E lo stesso Krunic avrebbe espresso il proprio desiderio di andare via in prestito durante il mercato di gennaio.