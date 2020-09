Milan, dalla cessione di Paquetà soldi per tentare l'affondo per Milenkovic

Il mercato del Milan potrebbe decollare a breve. Con Lucas Paquetà sempre in uscita, il club rossonero potrebbe chiudere per un’operazione in entrata. Le due situazioni sono però legate. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con i soldi dell’eventuale cessione del centrocampista potrebbe si potrebbe tentare l’affondo decisivo per arrivare a Nikola Milenkovic della Fiorentina.