Milan, dalla Francia: i rossoneri interessati a Mangala

© foto di J.M.Colomo

Non si ferma il Milan. Dopo aver già chiuso quattro acquisti (con Conti e Borini a un passo), il club rossonero continua a cercare rinforzi per affrontare al meglio il prossimo campionato. Secondo la stampa francese, nel mirino di Mirabelli e Fassone, oltre a Calhanoglu, c'è un altro giocatore di fama internazionale, il difensore del Manchester City Eliaquim Mangala. Il francese è valutato circa 20 milioni dal suo club e ha un ingaggio di 6 milioni, particolare che ha dissuaso le altre pretendenti, tra cui Lione e Valencia. Il Milan, ovviamente, vorrebbe abbassare le pretese: è possibile che l'operazione vada in porto con la formula del prestito.