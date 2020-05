Milan, dalla Francia: il Reims vuole trattenere Rajkovic. Via solo per 20 milioni

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Predrag Rajkovic come potenziale portiere del futuro per il Milan targato Rangnick, dando ovviamente per scontato l'addio di Gigio Donnarumma che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021. Dalla Francia però, sono convinti che il Reims, proprietario del cartellino, non abbia nessuna intenzione di lasciar partire l'estremo serbo, che è stato uno dei protagonisti del sesto posto conquistato dal club prima dell'interruzione del campionato a causa del Coronavirus. Il club transalpino, secondo RMC Sport, potrebbe parlare di una eventuale cessione solo di fronte a un'offerta da 20 milioni di euro.