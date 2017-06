Milan, dalla Francia: l'OM propone un triennale a Carlos Bacca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Olympique Marsiglia continua a spingere per arrivare a Carlos Bacca. Secondo La Provence il ds transalpino Andoni Zubizarreta ha offerto un ricco triennale al colombiano, che tuttavia continua a dare precedenza al Siviglia. Nel caso in cui dovesse arrivare la fumata nera con gli andalusi, allora l'ipotesi OM potrebbe balzare in testa.