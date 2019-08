Il Milan avrebbe messo nel mirino un nuovo nome per il proprio centrocampo. Almeno questo è quanto riferiscono da France Football, che fa sapere come nel mirino dei rossoneri sia finito anche Adrien Silva, classe '89 del Leicester che parrebbe in aria di tornare a giocare in Ligue 1 dopo la precedente avventura nel Monaco. Ci sta pensando il Rennes, al posto di André, ma ci sarebbe adesso anche la presenza del Milan sul profilo del calciatore.