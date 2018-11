Milan, dalla Francia sicuri: Wenger è vicino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da France Football Arsène Wenger è più di un'idea per la panchina del Milan. Il tecnico francese, si legge, avrebbe un ruolo più ampio che toccherebbe anche mansioni da direttore sportivo. L'alsaziano è sponsorizzato da Paul e Gordon Singer, entrambi tifosi dell'Arsenal. "Sarò da qualche parte all'inizio del prossimo anno, ma non so dove" ha detto recentemente proprio Wenger, 69 anni.