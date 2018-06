Milan, dalla Francia: torna di moda Luiz Gustavo per il centrocampo

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da France Football, il Milan sarebbe tornato ad interessarsi a Luiz Gustavo del Marsiglia per rinforzare il proprio centrocampo. Il brasiliano, 30enne, ha già avuto contatti con il club rossonero nella scorsa estate, e potrebbe tornare nome caldo in entrata nell'attuale sessione di mercato. Il club francese valuta il suo cartellino tra i 10 e i 15 milioni di euro, con i rossoneri ancora in attesa di conoscere l'entità della sentenza UEFA che arriverà nei prossimi giorni.