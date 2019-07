Milan, dalla Polonia: contatti per il centrocampista dell'Arsenal Bielik

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal portale polacco przegladsportowy.pl, il Milan avrebbe messo gli occhi su Krystian Bielik, giovane centrocampista di proprietà dell’Arsenal nell’ultima stagione in prestito al Charlton. Il tecnico dei Gunners, Unai Emery, non sembra intenzionato a trattenere il nazionale U21 con la Polonia, che sarà così costretto a trovare una nuova squadra in questa finestra di mercato. Stando all’indiscrezione, i rossoneri avrebbero già avuto dei contatti con il manager del giocatore classe 1998.