© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferiscono alcune voci di mercato provenienti dalla Russia sarebbe stato riproposto al Milan l'esterno offensivo Miranchuk. Il calciatore della Lokomotiv Mosca costerebbe intorno ai 15 milioni di euro e in questa stagione ha collezionato 19 presenze e 9 reti. In settimana è attesa la replica di Boban e Maldini. Lo riporta Milannews.it.