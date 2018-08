Milan, dalla Spagna: accordo col Siviglia per il prestito di André Silva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce AS, il futuro di Andre Silva, attaccante portoghese del Milan, sembra essere sempre più indirizzato in direzione Siviglia. Come si apprende dal medium spagnolo, infatti, sarebbe stato raggiunto l'accordo tra i rossoneri e gli andalusi per il trasferimento in prestito del centravanti lusitano.