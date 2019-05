© foto di Federico Gaetano

Il Siviglia non riscatterà André Silva dal Milan. Oramai il club spagnolo si è convinto a non spendere milioni per la punta portoghese dai rossoneri ma potrebbe essere in Premier League il futuro del giocatore: secondo il Birmingham Mail, infatti, ci sarebbero lui e Morgan Sanson dell'Olympique Marsiglia in testa alla lista degli acquisti del Wolverhampton.