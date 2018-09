Milan, dalla Spagna: concorrenza di Bor.Dortmund e Liverpool per Olmo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è solo il Milan su Dani Olmo (20), attaccante esterno spagnolo che gioca attualmente alla Dinamo Zagabria. L'ex canterano del Barcellona, trasferitosi in Croazia nel 2014, secondo Marca è finito anche sul taccuino di Borussia Dortmund e Liverpool. Per i rossoneri, dunque, non sarà facile acquistare il classe '98.