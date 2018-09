Milan, dalla Spagna: Fabregas obiettivo concreto per gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cesc Fabregas è obiettivo concreto del Milan per il mercato invernale. Lo scrive quest'oggi il Mundo Deportivo che spiega come lo spagnolo abbia recentemente rifiutato il rinnovo con i Blues. E visto che il suo contratto scadrà la prossima estate, è facile immaginare un suo addio a Stamford Bridge già a gennaio in modo da permettere al club londinese di monetizzare almeno in parte.