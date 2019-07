© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan si ritira dalla corsa a Dani Ceballos. Il quotidiano iberico Marca fa il punto sulla situazione per quanto riguarda il giocatore del Real Madrid. A quanto pare i rossoneri non hanno trovato l'accordo sulla formula: i blancos vogliono cedere il giocatore a titolo definitivo, mentre il Milan vuole prendere il giocatore soltanto in prestito con diritto di riscatto.

Sul giocatore ci sono anche tre club di Premier League che potrebbero far scatenare una vera e propria asta: Tottenham, Arsenal e Liverpool potrebbero avanzare offerte concrete nei prossimi giorni.