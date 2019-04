Milan, dalla Spagna: il Barça pianifica il futuro dell'obiettivo Cucurella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona pianifica la stagione che verrà, stesso discorso per i giovani di sua proprietà. Marc Cucurella è ora in prestito all'Eibar e sarà riscattato per due milioni di euro, ma Mundo Deportivo scrive che i blaugrana sono disposti a esercitare il contro-riscatto. Già fissata la cifra: serivranno quattro milioni, poi il Barça potrebbe girarlo a un'altra società per arrivare ad altri obiettivi di mercato.

Possibile pista italiana per Cucurella - L'esterno mancino classe '98 è stato accostato anche al Milan, sulle sue tracce ci sono anche Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach. In questa stagione, Cucurella ha collezionato ventisei presenza nella Liga e due in Copa del Rey.