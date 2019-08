© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan non si arrende e nei prossimi giorni tenterà l’assalto ad Angel Correa, attaccante dell’Atletico Madrid. La dirigenza rossonera, secondo quanto riportato dal quotidiano AS, si incontrerà nella capitale spagnola con una delegazione dei colchoneros per poter negoziare il trasferimento del giocatore. Il tutto dipenderà ovviamente da Rodrigo, mentre sull’accordo economico c’è poca distanza tra le parti. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà l’esito della trattativa.