© foto di J.M.Colomo

Dani Ceballos si è messo in mostra nel match tra Italia e Spagna valido per la prima giornata dell'Europeo under 21. Il Milan vorrebbe tentare l'assalto al gioiello 21enne del Real Madrid, anche se al momento non è stato fissato nessun incontro. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il prezzo del giocatore, 50 milioni di euro, sarebbe troppo alto, ma la dirigenza rossonera potrebbe lavorare per abbassare il prezzo richiesto dal club spagnolo.