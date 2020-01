© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Suso potrebbe essere in Spagna. Secondo quanto riferito da Radio Marca, l'attaccante del Milan piace al Valencia; ci sarebbero già stati i primi contatti col club rossonero per il trasferimento del calciatore in Liga. Il momento non positivo dell'ex Liverpool, unito alle panchine dopo il cambio modulo, potrebbe facilitare questa operazione. Per il classe '93 si è parlato anche dell'interessamento del Siviglia, oltre la pista italiana della Roma, alla ricerca di un sostituto dopo l'infortunio di Zaniolo e il mancato raggiungimento dell'accordo con l'Inter per Politano.