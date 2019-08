© foto di Insidefoto/Image Sport

Serge Aurier potrebbe lasciare il Tottenham in questa sessione di mercato. Il laterale francese, come riportato da Marca, interessa al Milan: i rossoneri dovranno però fare attenzione al Paris Saint-Germain, che vorrebbe riportare in Ligue 1 il giocatore transalpino, ceduto ai londinesi nel 2017. In ogni caso il Milan dovrà comunque cedere prima di poter tentare l'assalto al calciatore degli Spurs.