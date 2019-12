© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan, spiega il Mundo Deportivo, nei giorni scorsi ha provato in ogni modo a prendere Carles Alena dal Barcellona. Nel pezzo si legge di come Paolo Maldini abbia chiamato direttamente il padre del giocatore spiegando come il club rossonero avesse intenzione di proporre un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. La trattativa però si è arenata di fronte alla volontà del giovane centrocampista di restare in Liga e soprattutto legato al Barcellona, come dimostra la scelta ricaduta sul Betis Siviglia in prestito secco fino al termine della stagione.