Milan, dalla Svizzera: tante pretendenti per Rodriguez, anche la Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Rodriguez, da titolare inamovibile del Milan, si è ritrovato a essere una riserva di lusso per Marco Giampaolo. L'esplosione di Theo Hernandez aveva convinto il tecnico a mettere da parte il terzino svizzero, che adesso potrebbe valutare seriamente l'idea di lasciare l'Italia. Le proposte, soprattutto dalla Bundesliga, non mancano: Schalke 04 e Borussia Dortmund sono sulle sue tracce, così come Atletico Madrid, Roma ed Everton. A riportarlo è il portale svizzero Blick.