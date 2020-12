Milan, Dalot: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra di 25 giocatori, non 11"

Diogo Dalot è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita contro lo Sparta Praga: "La squadra è stata fantastica, abbiamo dimostrato di essere una squadra di 25 giocatori, non solo 11".

Su Hauge: "È in ottima forma, ha continuità, è un grande acquisto per il Milan. Tutta la squadra lo aiuta".

Su Pioli: "È un allenatore fantastico, i rapporti con lui sono straordinari, il modo con cui comunica con noi, proprio per questo stiamo giocando così bene. È davvero una grande squadra".

Sul Milan: "Troppo presto per fissare degli obiettivi, andiamo step by step. Tutti sogniamo di vincere trofei, perché non sognare lo scudetto o l'Europa League, in tutte le competizioni partecipiamo per vincere. Sappiamo che tutte le competizioni sono difficili".

Su Mourinho: "È stato uno degli allenatori più importanti nella mia breve carriera finora, è stata un'ottima esperienza. In questo momento è il tecnico del Tottenham, io sono concentrato completamente sul Milan".