Milan, Dalot: "Delusi dal risultato, ora dobbiamo reagire subito"

Il Milan perde contro il Lille con un sonoro 3-0. Una sconfitta che costringe i rossoneri a cedere la testa del girone proprio ai francesi e che Diogo Dalot, esterno rossonero, commenta così ai microfoni di Sky Sport. "Siamo delusi. Abbiamo iniziato bene a livello di possesso palla, avremmo potuto giocare in maniera più tranquilla ma abbiamo commesso errori che di solito non commettiamo. Il risultato è eccessivo per quello che abbiamo fatto, ma ora dobbiamo recuperare". le sue parole. Un delusione difficile da digerire per l'esterno che però guarda già al futuro: "Abbiamo preparato bene la gara, eravamo fiduciosi di conquistare i 3 punti ma purtroppo nel calcio tutto può succedere. Abbiamo concesso gol che di solito non concediamo, ma ora dobbiamo reagire subito. L'allenatore ci chiede sempre di dare tutto in campo; abbiamo lottato fino alle fine anche se avremmo potuto essere più aggressivi" conclude il difensore.