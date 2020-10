Milan, Dalot: "Giocare in Europa con il Milan è un doppio piacere"

vedi letture

Diogo Dalot, difensore classe '99 del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro Milan-Sparta Praga, valevole per la 2ª giornata del Gruppo H della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021:

"Quando giochi in Europa, sia in Champions che in Europa League, è sempre un piacere - dichiara il portoghese -. Farlo con un club come il Milan è un doppio piacere".

Sul ruolo: "Giocare a destra o a sinistra non cambia. Gioco dove l'allenatore mi chiede di giocare".

Sulla sua esperienza rossonera fin qui: "Finora è tutto fantastico. Quando hai dei compagni di squadra così, non può non esserlo".