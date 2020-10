Milan, Dalot terzino destro o sinistro? "Per me è indifferente, mi trovo bene ovunque"

Ai microfoni di Milan TV è intervenuto, nel pre gara di Milan-Sparta Praga, è intervenuto il terzino Diogo Dalot: “Dove preferisco giocare? Per me non è indifferente, gioco su entrambe le fasce, anche a sinistra sono già stato provato, non è questo un problema. Nel gruppo mi sto trovando bene, siamo uniti ed è facile lavorare con loro”.

E sulla gara di stasera: “Ogni partita è sempre difficile, ma se continuiamo con questa intensità e questa voglia, possiamo uscire soddisfatti anche da questo match”.