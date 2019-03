© foto di Hefnawy

A Roma, in ritiro con l'Italia U18, il rossonero Daniel Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto felice di essere in Nazionale, voglio onorare la maglia azzurra e il sogno, un giorno, è quello di raggiungere la Nazionale maggiore come mio nonno e mio padre. Ho sempre avuto aiuto e consigli da mio padre, mi dice sempre di stare con i piedi per terra. Ruolo? Gioco offensivo, centrocampo o mezzapunta che pensa a far gol. I miei punti di forza sono giocare a pochi tocchi, i calci da fermo e vedere lo svolgimento delle azioni prima degli altri".