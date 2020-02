© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan continua a seguire Rodrigo De Paul per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club rossonero lo ha messo nel mirino per il centrocampo e spera di poter lavorare sia sul prezzo che sulla formula con l'Udinese, che di partenza chiederà non meno di 35 milioni di euro.