Milan-De Sciglio, ora dipende tutto dalla Juventus

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’incontro di ieri tra Giovanni Branchini, agente di Mattia De Sciglio, e i dirigenti del Milan è stato interlocutorio. Le parti, dunque, non hanno preso una decisione. La Juventus è interessata al giocatore, ma non ha fretta. Il tempo, infatti, gioca a favore dei bianconeri, perché la situazione, per il Milan, è piuttosto delicata. Il contratto di De Sciglio scade tra un anno esatto, ma il club rossonero non vuole perdere un nazionale a costo zero. Tuttavia, la sensazione è che un’offerta da Torino (tra i 5 e i 10 milioni) arriverà già questa estate.