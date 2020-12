Milan decimato, attacco in emergenza. Pioli chiede una prova d’orgoglio col Sassuolo

Il Milan vive il momento più delicato della stagione. Non solo per i due pareggi consecutivi contro Parma e Genoa, ma per i tanti infortuni che stanno bersagliando il gruppo allento di Pioli. Dopo Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer e Gabbia, anche Ante Rebic ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una botta al piede. Il croato non è stato nemmeno convocato e così oggi a Sassuolo il ruolo di punta sarà affidato a Leao. L’esame contro gli uomini di De Zerbi sarà complicato e per questo Pioli chiede una prova da squadra, dove i suoi ragazzi dovranno dare una dimostrazione d’orgoglio: “La squadra non avrà nessun contraccolpo psicologico perchè è un gruppo che propone e che crea”, ha spiegato Pioli in difesa dei suoi ragazzi. “In una stagione possono arrivare questi momenti, ma siamo una squadra di qualità e con valori importanti".

Anche perché il Milan nell’anno solare è la squadra che ha totalizzato più punti e per la prima volta si trovare in difficoltà a causa della mancanza dei giocatori migliori: “Noi abbiamo delle assenze ma abbiamo comunque dimostrato di avere grandi valori. Stiamo mettendo in campo prestazioni e risultati positivi, finora rispetto alla scorsa stagione abbiamo 15 punti in più. Questo è un campionato ancora più equilibrato e difficile", ha spiegato Pioli. A causa delle assenze la formazione è obbligata, con Kalulu ancora titolare, così come Kessie e Tonali in mediana. Torna Hernandez a sinistra dopo il turno di riposo a Genova a causa di un affaticamento muscolare.