Milan deferito dall’Uefa, il club avanti con fiducia

Il Milan torna nel mirino dell’Uefa. Nella giornata di ieri il club rossonero è stato deferito dalla Camera di Investigazione dell’Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha comunicato la decisione di deferire il caso AC Milan alla Camera Arbitrale CFCB poiché il club non è riuscito a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018. Un provvedimento tutto sommato già previsto dal Milan, che non si è mostrato sorpreso dopo il comunicato dell’Uefa. Il Milan lo considerata un passo formale obbligato, poiché il percorso con l’Uefa è ancora lungo e prevede dei passi formali obbligati, uno dei quali sarebbe rappresentato proprio da questo deferimento. E' questo il pensiero che filtra da via Aldo Rossi.

Ora cosa succede? La Camera Giudicante applicherà delle sanzioni che si aggiungeranno alle precedenti emesse a dicembre 2018 (come pareggiare il bilancio entro il 2021). Tra queste ci sono restrizioni sportive sui trasferimenti nei prossimi anni, oppure limitazione sugli ammortamenti, addirittura la penalità estrema potrebbe essere anche l’esclusione dalle coppe ma è una condizione a cui il Milan non vuole nemmeno pensare. E nel momento in cui arriveranno le nuove sanzioni il Milan adotterà un ricorso d’urgenza al Tas. Il tribunale di Losanna dovrebbe esprimersi entro metà luglio, proprio com’è accaduto nella passata stagione. La proprietà americana si è impegnata a rendere il club sempre più competitivo nel rispetto delle regole, avviando un percorso virtuoso. Inoltre tutte gli anni sotto la lente d’ingrandimento dell’Uefa riguardano gestioni precedenti, sia il triennio con Fininvest che l’anno con i cinesi.