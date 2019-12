Milan, Demiral ora è impossibile: virata su Todibo, distanza col Barça

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è a caccia di un rinforzo in difesa. Secondo Tuttosport, il primo nome in questo momento è Jean-Clair Todibo. Data la difficoltà di arrivare a Demiral, le cui quotazioni in casa Juventus sono evidentemente in ascesa, Boban e Maldini hanno infatti virato con decisione sul francese del Barcellona. Che però chiede 20 milioni per farlo partire, mentre il Milan non vorrebba andare oltre i 10.